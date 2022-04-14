Tokenomics de Biokript (BKPT)
Informations sur Biokript (BKPT)
What is the project about?
Biokript is the first hybrid Shariah-compliant crypto exchange.
What makes your project unique?
Biokript is unique because it offers it's users a trading option free from interest, or anything against shariah standards. It also employs a Mudharabah profit-sharing model where the exchange splits its profit 50/50 with the users.
History of your project.
The idea for Biokript was conceived in 2017 after the growing inefficiencies of fully centralized crypto-trading platforms. The whole cryptocurrency movement started with a desire for decentralization where institutions who are the middle-men are eliminated and users are in full control of their own funds. Biokript was created to provide a solution to the pain-points of users who want to take part in Shariah-compliant crypto trading and to those who lost their money to fully centralized and decentralized exchanges.
What’s next for your project?
Biokript will be extending their reach to the MENA region. Biokript also aims to have liquidity mining and fiat integration with their platform. Immediately after the presale, they will be listing on DEX, then on the CEX shortly after. They are launching their learn to earn campaign within their second quarter to boost their on ramping initiative.
What can your token be used for?
Biokript tokens are used as the method of distribution of profit-shares that they generates through trading fees.
Tokenomics et analyse de prix de Biokript (BKPT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Biokript (BKPT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Biokript (BKPT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Biokript (BKPT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BKPT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BKPT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BKPT, explorez le prix en direct du token BKPT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.