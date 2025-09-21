Informations sur le prix de BIOPOP (BOPB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.129627 $ 0.129627 $ 0.129627 Bas 24 h $ 0.129653 $ 0.129653 $ 0.129653 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.129627$ 0.129627 $ 0.129627 Haut 24 h $ 0.129653$ 0.129653 $ 0.129653 Sommet historique $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 Prix le plus bas $ 0.125445$ 0.125445 $ 0.125445 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +0.00% Variation du prix (7 j) -3.29% Variation du prix (7 j) -3.29%

Le prix en temps réel de BIOPOP (BOPB) est de $0.129649. Au cours des dernières 24 heures, BOPB a évolué entre un minimum de $ 0.129627 et un maximum de $ 0.129653, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOPB est $ 3.95, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.125445.

En termes de performance à court terme, BOPB a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +0.00% sur 24 heures et de -3.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BIOPOP (BOPB)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 648.25M$ 648.25M $ 648.25M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BIOPOP est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOPB est de 0.00, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 648.25M.