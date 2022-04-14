Découvrez les informations clés sur BIOS (BIOS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BIOS (BIOS)

Biosphere3 is an open-ended agent evolution arena and large-scale multi-agent social simulation experiment. Inspired by Biosphere 2, the 1990s closed ecological system project, Biosphere3 simulates real-world societies and evolutionary processes within a digital sandbox. It is also designed as a Citizen Science Game to engage more intelligent agents and human participants.

The project is primarily supported by the HKUST Crypto-Fintech Lab and led by Prof. Yang Wang, Vice-President of HKUST, and Prof. Kani Chen. It is developed collaboratively by a team of mathematicians, PhD candidates, AI algorithm engineers, etc. All agent frameworks and experimental data are open-sourced, aiming to invite and attract more scholars, developers, and agent architecture communities to join our ecosystem. Together, we strive to accelerate the advent of Artificial Superintelligence (ASI).

Site officiel : https://biosphere3.ai/