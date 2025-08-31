Qu'est-ce que Bitball Treasure (BTRS)

BTRS is a unique Treasure coin, a unique store of value faster than Bitcoin (a fork of Bitball) with more functionality as a Treasure with only 1 million Maximum supply. BitBall Treasure (BTRS describes itself as a treasure coin (a fork of Bitball). BTRS will be the only digital currency that can be exchanged for treasure items on the Bitball merchandise page. BitBall Treasure will be used for VIP SALE items on its trading platform, Paying through BTRS will allow users to save 20% on transaction fees. BitBall Ecosystem Launched in July 2018 consists of: BitBall (BTB) & BitBall Treasure (BTRS)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Bitball Treasure (BTRS) Site officiel

Prévision de prix de Bitball Treasure (USD)

Combien vaudra Bitball Treasure (BTRS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Bitball Treasure (BTRS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Bitball Treasure.

Consultez la prévision de prix de Bitball Treasure maintenant !

BTRS en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Bitball Treasure (BTRS)

Comprendre la tokenomics de Bitball Treasure (BTRS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BTRS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bitball Treasure (BTRS) Combien vaut Bitball Treasure (BTRS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BTRS en USD est de 0.01979068 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BTRS à USD ? $ 0.01979068 . Consultez le Le prix actuel de BTRS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Bitball Treasure ? La capitalisation boursière de BTRS est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BTRS ? L'offre en circulation de BTRS est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BTRS ? BTRS a atteint un prix ATH de 120,241 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BTRS ? BTRS a vu un prix ATL de 0.00009301 USD . Quel est le volume de trading de BTRS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BTRS est de -- USD . Est-ce que BTRS va augmenter cette année ? BTRS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BTRS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Bitball Treasure (BTRS)