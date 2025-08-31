Informations sur le prix de Bitbot (BITBOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00219228 $ 0.00219228 $ 0.00219228 Bas 24 h $ 0.00222656 $ 0.00222656 $ 0.00222656 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00219228$ 0.00219228 $ 0.00219228 Haut 24 h $ 0.00222656$ 0.00222656 $ 0.00222656 Sommet historique $ 0.00898729$ 0.00898729 $ 0.00898729 Prix le plus bas $ 0.00103283$ 0.00103283 $ 0.00103283 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.12% Variation du prix (7 j) -9.33% Variation du prix (7 j) -9.33%

Le prix en temps réel de Bitbot (BITBOT) est de $0.00219825. Au cours des dernières 24 heures, BITBOT a évolué entre un minimum de $ 0.00219228 et un maximum de $ 0.00222656, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BITBOT est $ 0.00898729, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00103283.

En termes de performance à court terme, BITBOT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.12% sur 24 heures et de -9.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitbot (BITBOT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bitbot est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BITBOT est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.20M.