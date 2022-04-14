Tokenomics de Bitcoin Pay (BTCPAY)

Découvrez les informations clés sur Bitcoin Pay (BTCPAY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur Bitcoin Pay (BTCPAY)

Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere

  • Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM
  • Pay with both Visa & Master Card
  • Free plastic card for payment by one tap
  • Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet

Tokenomics et analyse de prix de Bitcoin Pay (BTCPAY)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Bitcoin Pay (BTCPAY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Offre totale :
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 99.39K
$ 99.39K$ 99.39K
Sommet historique :
$ 198.62
$ 198.62$ 198.62
Bas historique :
$ 0
$ 0$ 0
Prix actuel :
$ 0.00473278
$ 0.00473278$ 0.00473278

Tokenomics de Bitcoin Pay (BTCPAY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Bitcoin Pay (BTCPAY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens BTCPAY qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens BTCPAY pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BTCPAY, explorez le prix en direct du token BTCPAY !

Prévision du prix de BTCPAY

Vous voulez savoir dans quelle direction BTCPAY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BTCPAY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.