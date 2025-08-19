Informations sur le prix de Bitcoiva (BCA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 10.15 $ 10.15 $ 10.15 Bas 24 h $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 Haut 24 h Bas 24 h $ 10.15$ 10.15 $ 10.15 Haut 24 h $ 10.2$ 10.2 $ 10.2 Sommet historique $ 41.01$ 41.01 $ 41.01 Prix le plus bas $ 0.994617$ 0.994617 $ 0.994617 Variation du prix (1 h) -1.66% Changement de prix (1J) -1.19% Variation du prix (7 j) -5.20% Variation du prix (7 j) -5.20%

Le prix en temps réel de Bitcoiva (BCA) est de $10.03. Au cours des dernières 24 heures, BCA a évolué entre un minimum de $ 10.15 et un maximum de $ 10.2, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BCA est $ 41.01, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.994617.

En termes de performance à court terme, BCA a évolué de -1.66% au cours de la dernière heure, -1.19% sur 24 heures et de -5.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitcoiva (BCA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 210.57M$ 210.57M $ 210.57M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bitcoiva est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BCA est de 0.00, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 210.57M.