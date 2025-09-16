Qu'est-ce que BitDoge (BITDOGE)

BitDoge is an ERC-20 meme token on Ethereum that blends Bitcoin’s “sound money” ethos with Dogecoin’s playful culture. The project frames this as parody lore about a secret pact between Satoshi and Elon, but its actual purpose is practical: rally a community and coordinate on-chain activities around a clear launch flow. Participation occurs through a sale widget that supports common EVM wallets and fiat on-ramps, while the token itself settles on Ethereum. The aim is a transparent, entertainment-led community coin with verifiable on-chain actions, not a promise of profit.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BitDoge (BITDOGE) Combien vaut BitDoge (BITDOGE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BITDOGE en USD est de 0.00004534 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BITDOGE à USD ? $ 0.00004534 . Consultez le Le prix actuel de BITDOGE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BitDoge ? La capitalisation boursière de BITDOGE est de $ 4.53K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BITDOGE ? L'offre en circulation de BITDOGE est de 100.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BITDOGE ? BITDOGE a atteint un prix ATH de 0.328769 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BITDOGE ? BITDOGE a vu un prix ATL de 0.00003724 USD . Quel est le volume de trading de BITDOGE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BITDOGE est de -- USD . Est-ce que BITDOGE va augmenter cette année ? BITDOGE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BITDOGE pour une analyse plus approfondie.

