Découvrez les informations clés sur BitPRO (BPRO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BitPRO (BPRO)

Money On Chain delivers Bitcoin-native DeFi solutions—created by Bitcoiners, for Bitcoiners. Our mission is to accelerate mass adoption by offering products that serve distinct user profiles:

DoC – a fully Bitcoin-collateralized stablecoin.

BPro – a leveraged Bitcoin token tailored to long-term holders.

MOC – a governance token that enables staking, on-chain voting, and more.

All of this is achieved without counterparty risk: users always keep control of their private keys. The platform rests on a proprietary mathematical-financial model that has proved resilient even in the most extreme market conditions.

Site officiel : https://moneyonchain.com/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/10HIs1T4pD5MFSGjr-pnPrPD29DpFYKZN/view?pli=1