Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.139117 Haut 24 h $ 0.261735 Sommet historique $ 0.261735 Prix le plus bas $ 0.139117 Variation du prix (1 h) +0.52% Changement de prix (1J) +63.25% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bl0ck (BL0CK) est de $0.240305. Au cours des dernières 24 heures, BL0CK a évolué entre un minimum de $ 0.139117 et un maximum de $ 0.261735, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BL0CK est $ 0.261735, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.139117.

En termes de performance à court terme, BL0CK a évolué de +0.52% au cours de la dernière heure, +63.25% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bl0ck (BL0CK)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.40B Offre en circulation 0.00 Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bl0ck est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BL0CK est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.40B.