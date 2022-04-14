Tokenomics de Bl0ck (BL0CK)
Informations sur Bl0ck (BL0CK)
BLOCK is a next-generation Layer 1 & Layer 2 hybrid blockchain ecosystem built for scalability, decentralization, and real-world adoption. Powered by Ethereum-compatible smart contracts, BLOCK enables secure DeFi tools, staking, tokenization of real assets (stocks, crypto indexes), and Web3 community monetization. With a fixed token supply, onchain staking rewards, and an expanding set of apps including BLOCKSWAP and ICM (Internet Capital Markets), BLOCK is the financial backbone of an open and transparent digital future.
BLOCK is creating the financial infrastructure of tomorrow — a permissionless ecosystem where users can stake, swap, get access to tokenized assets (RWA) and access yield-generating products without relying on centralized intermediaries.
Tokenomics et analyse de prix de Bl0ck (BL0CK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Bl0ck (BL0CK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Bl0ck (BL0CK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Bl0ck (BL0CK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BL0CK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BL0CK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BL0CK, explorez le prix en direct du token BL0CK !
