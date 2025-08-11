Prix de BlockDrop (BDROP)
Le prix de BlockDrop (BDROP) est actuellement de 0.00063646 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BDROP en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BDROP en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BDROP.
Aujourd'hui, la variation du prix de BlockDrop en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BlockDrop en USD était de $ +0.0000109656.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BlockDrop en USD était de $ -0.0000285217.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BlockDrop en USD était de $ -0.007276977473951112.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ +0.0000109656
|+1.72%
|60 jours
|$ -0.0000285217
|-4.48%
|90 jours
|$ -0.007276977473951112
|-91.95%
Découvrez la dernière analyse de prix de BlockDrop : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
0.00%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is BlockDrop - BlockDrop simplifies access to the benefits of Bitcoin mining activities. Utilizing blockchain technology, BlockDrop Coin allows for broader participation in Bitcoin mining without the complexities and direct involvement traditionally required. How BlockDrop Makes BTC Mining More Accessible - with the increasing dominance of Bitcoin mining by well-resourced entities, the opportunity for individual participants and small operators to engage in Bitcoin mining and reap its rewards has diminished. This trend towards centralization limits the benefits of Bitcoin mining to a select few. BlockDrop Coin addresses this challenge by implementing a token-based model which allows participants to purchase tokens, granting them a right to weekly airdrop rewards derived from the Bitcoin mining. The airdrops are the net rewards of Bitcoin mining operations managed by industry leading Bitcoin mining firms known for their efficiency and environmentally friendly practices. Key Features of BlockDrop - tokenization of Bitcoin mining Operations: BlockDrop Coin plans to tokenize a significant number of miners from reputable Bitcoin mining operations, providing participants with an opportunity to partake, initially, through a token presale and later via exchanges. Buyback and Burn Strategy: To enhance the token's value and manage its supply effectively, BlockDrop Coin will periodically utilize a portion of the Bitcoin mining value to repurchase and retire tokens from the market. Transparent Airdrops: Holders of the token will benefit from weekly airdrops representing the net rewards from the Bitcoin mining operations airdropped less 2%, converted into Solana (SOL) and allocated based on token ownership. The airdrops will be sent/received on a fixed weekly schedule. Token holders are required to hold their tokens, in their wallet, for a minimum of 6 days prior, in order to secure a share of the airdrop. Unqualified tokens will simply miss out until the next airdrop
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de BlockDrop (BDROP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BDROP !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 BDROP à VND
₫16.7484449
|1 BDROP à AUD
A$0.0009737838
|1 BDROP à GBP
￡0.0004709804
|1 BDROP à EUR
€0.000540991
|1 BDROP à USD
$0.00063646
|1 BDROP à MYR
RM0.0026922258
|1 BDROP à TRY
₺0.0259102866
|1 BDROP à JPY
¥0.09355962
|1 BDROP à ARS
ARS$0.844105075
|1 BDROP à RUB
₽0.0508340602
|1 BDROP à INR
₹0.0557602606
|1 BDROP à IDR
Rp10.4337688224
|1 BDROP à KRW
₩0.8839665648
|1 BDROP à PHP
₱0.03627822
|1 BDROP à EGP
￡E.0.030836487
|1 BDROP à BRL
R$0.0034559778
|1 BDROP à CAD
C$0.0008719502
|1 BDROP à BDT
৳0.0772280564
|1 BDROP à NGN
₦0.9746684794
|1 BDROP à UAH
₴0.0262985272
|1 BDROP à VES
Bs0.0827398
|1 BDROP à CLP
$0.61609328
|1 BDROP à PKR
Rs0.1803982224
|1 BDROP à KZT
₸0.3434720036
|1 BDROP à THB
฿0.0205831164
|1 BDROP à TWD
NT$0.0190365186
|1 BDROP à AED
د.إ0.0023358082
|1 BDROP à CHF
Fr0.000509168
|1 BDROP à HKD
HK$0.004996211
|1 BDROP à MAD
.د.م0.0057535984
|1 BDROP à MXN
$0.0118254268
|1 BDROP à PLN
zł0.0023167144
|1 BDROP à RON
лв0.0027622364
|1 BDROP à SEK
kr0.0060845576
|1 BDROP à BGN
лв0.0010628882
|1 BDROP à HUF
Ft0.2156708356
|1 BDROP à CZK
Kč0.013333837
|1 BDROP à KWD
د.ك0.0001941203
|1 BDROP à ILS
₪0.0021703286