Prix de Blocktools (TOOLS)
Le prix de Blocktools (TOOLS) est actuellement de 0.821853 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de TOOLS en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de TOOLS en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de TOOLS.
Aujourd'hui, la variation du prix de Blocktools en USD était de $ +0.0313816.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Blocktools en USD était de $ +0.3324692895.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Blocktools en USD était de $ +0.4863648799.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Blocktools en USD était de $ +0.3002226965685029.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.0313816
|+3.97%
|30 jours
|$ +0.3324692895
|+40.45%
|60 jours
|$ +0.4863648799
|+59.18%
|90 jours
|$ +0.3002226965685029
|+57.55%
Découvrez la dernière analyse de prix de Blocktools : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.22%
+3.97%
+16.74%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? Blocktools provides multi-chain tools to help traders in their day to day journey What makes your project unique? BlockTools seeks to be the authoritative reference point for technologically conscious traders and to encourage more sustainable tech-innovation in the space through curating practical and cost effective approaches History of your project. Blocktools was announced in August 2023 as a way to bridge the gap between new entrants and expert participants in the crypto industry. Blocktools seeks to bring back the era of innovative smart contracts, simple designs, not over-simplified yet not too complex UI/UX interactions and exploring multi-chain opportunities from the get go. What’s next for your project? All Product Line expansion across additional chains (Avalanche, Polygon, Shibarium, FTM) All Product line enhancements to add nifty features in line with industry requirements! POC for additional products available for sale on the Shop. What can your token be used for? On-chain Payment integration for the Blocktools Shopping Mall and other governance & management related features.
Comprendre la tokenomics de Blocktools (TOOLS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TOOLS !
