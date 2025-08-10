Qu'est-ce que BlueLotusDAO (BLDT)

BlueLotusDAO is the best place to trade and earn on networks such as Genesys Network, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Avax (Coming Soon); you can get the best rates for your token swaps and earn more with your token assets. Both in V2/V3. As DeFi's first multi-chain Dynamic Market Maker and the main protocol in BlueLotusDAO's liquidity hub, our platform is both a decentralized exchange (DEX) aggregator and a liquidity source with capital-efficient liquidity pools that earns fees for liquidity providers. Unlike the static/fixed nature of a typical AMM/DEX and other liquidity platforms in the space, BlueLotusDAO is designed to maximize the use of capital by enabling liquidity aggregation for the best rates, extremely high capital efficiency, and reacting to market conditions to optimize returns for liquidity providers.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BlueLotusDAO (BLDT) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de BlueLotusDAO (BLDT)

Comprendre la tokenomics de BlueLotusDAO (BLDT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BLDT !