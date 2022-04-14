Tokenomics de BlueLotusDAO (BLDT)
Informations sur BlueLotusDAO (BLDT)
BlueLotusDAO is the best place to trade and earn on networks such as Genesys Network, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Avax (Coming Soon); you can get the best rates for your token swaps and earn more with your token assets. Both in V2/V3.
As DeFi's first multi-chain Dynamic Market Maker and the main protocol in BlueLotusDAO's liquidity hub, our platform is both a decentralized exchange (DEX) aggregator and a liquidity source with capital-efficient liquidity pools that earns fees for liquidity providers.
Unlike the static/fixed nature of a typical AMM/DEX and other liquidity platforms in the space, BlueLotusDAO is designed to maximize the use of capital by enabling liquidity aggregation for the best rates, extremely high capital efficiency, and reacting to market conditions to optimize returns for liquidity providers.
Tokenomics et analyse de prix de BlueLotusDAO (BLDT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BlueLotusDAO (BLDT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BlueLotusDAO (BLDT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BlueLotusDAO (BLDT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BLDT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BLDT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BLDT, explorez le prix en direct du token BLDT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.