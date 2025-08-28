Qu'est-ce que BNV (FASH)

BNV is building a digitally-native economic ecosystem for the fashion and creative industries, powered by the utility token FASH. The ecosystem is designed to solve for the capital inefficiency and waste of traditional models by creating a new system for brand creation, financing, and community building. The BNV ecosystem functions through two core, interconnected platforms: BNV.FUND: A launchpad that allows creators and fashion brands to raise capital in FASH by issuing "Brandcoins". ME+AI: An autonomous AI agent network that provides scalable, AI-driven marketing and community activation for the brands launching on the platform. FASH is the token that fuels this entire cycle, acting as the exclusive currency for funding new brands and powering the AI agentic economy.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BNV (FASH) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de BNV (USD)

Combien vaudra BNV (FASH) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BNV (FASH) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BNV.

Consultez la prévision de prix de BNV maintenant !

FASH en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de BNV (FASH)

Comprendre la tokenomics de BNV (FASH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FASH !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BNV (FASH) Combien vaut BNV (FASH) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FASH en USD est de 0.01305032 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FASH à USD ? $ 0.01305032 . Consultez le Le prix actuel de FASH en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BNV ? La capitalisation boursière de FASH est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FASH ? L'offre en circulation de FASH est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FASH ? FASH a atteint un prix ATH de 0.03660114 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FASH ? FASH a vu un prix ATL de 0.01260355 USD . Quel est le volume de trading de FASH ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FASH est de -- USD . Est-ce que FASH va augmenter cette année ? FASH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FASH pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BNV (FASH)