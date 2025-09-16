Qu'est-ce que BobaCat (PSPS)

What is the project about? BobaCat (PSPS) is a cryptocurrency token created as an homage to Boba Cat, the adopted cat of Dogecoin co-founder Billy Marcus. What makes your project unique? Transparency At BobaCat, we're all about being open and honest. We believe that sharing clear information about what we do is what brings our crypto community together and makes it strong. History of your project. BobaCat has recently transitioned to the Ethereum (ETH) network from its previous presence on the Binance Smart Chain (BSC). During this migration, the project has forged several meaningful partnerships with select pet shelters, bolstering its commitment to animal welfare. In addition, BobaCat has cultivated a vibrant and engaged community of supporters, and it has successfully established itself as a legally recognized non-profit organization. What’s next for your project? Our mission is to educate non-profit societies to adopt cryptocurrencies and blockchain technology to bring more transparency, reduce transaction costs, and remove third parties. What can your token be used for? Governance: Token holders can participate in governance decisions, helping shape the future of the project, such as voting on proposals for partnerships, projects, or changes to the platform. BobaCat DAO: https://snapshot.org/#/bobainu.eth Utility: The token can be used for various utilities within the platform, like accessing premium features, exclusive content, or participating in special events and promotions. Charitable Contributions: As a non-profit organization, BobaCat may accept donations in the form of its native token, allowing users to contribute to animal welfare causes. Trading: The token can also be traded on various cryptocurrency exchanges, providing liquidity and the potential for investment gains.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BobaCat (PSPS) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de BobaCat (USD)

Combien vaudra BobaCat (PSPS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BobaCat (PSPS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BobaCat.

Consultez la prévision de prix de BobaCat maintenant !

PSPS en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de BobaCat (PSPS)

Comprendre la tokenomics de BobaCat (PSPS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PSPS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BobaCat (PSPS) Combien vaut BobaCat (PSPS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PSPS en USD est de 0.00414472 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PSPS à USD ? $ 0.00414472 . Consultez le Le prix actuel de PSPS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BobaCat ? La capitalisation boursière de PSPS est de $ 2.39M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PSPS ? L'offre en circulation de PSPS est de 577.17M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PSPS ? PSPS a atteint un prix ATH de 0.094373 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PSPS ? PSPS a vu un prix ATL de 0.0001743 USD . Quel est le volume de trading de PSPS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PSPS est de -- USD . Est-ce que PSPS va augmenter cette année ? PSPS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PSPS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BobaCat (PSPS)