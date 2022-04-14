Tokenomics de Bolt Token ($BOLT)
Informations sur Bolt Token ($BOLT)
What is the project about? BOLT is the first DAO governed and community owned meme coin in the zksync era ecosystem, which ensures lightning-fast transaction speeds and low fees. What makes your project unique? BOLT is a groundbreaking project that is set to take the crypto world by storm. As the first DAO governed and community-owned meme coin in the zkSync era ecosystem, BOLT is redefining what it means to be a truly community-driven cryptocurrency. With 0% tax fees, BOLT is designed to make crypto accessible to everyone. Our mission is to expand the nets of the zkSync era and introduce a vibrant community of meme lovers and degens into the ecosystem. History of your project. As a true community coin, BOLT is committed to empowering its users and creating value for all stakeholders. That's why over 80% of the tokens (public + DAO) are given back to the community, ensuring that everyone has a say in the future of the project. Q What’s next for your project? We believe that BOLT has the potential to be a meme coin legend in the zkSync era, serving as a reliable and trusted means of exchange for numerous projects. By leveraging the power of community ownership and DAO governance, we are on a mission to bring about a new era of decentralization and financial freedom for meme lovers and degens alike. What can your token be used for? Our mission is to expand the nets of the zkSync era and introduce a community of meme lovers and degens into the ecosystem. $BOLT aims to be the true community coin of the zkSync era used by many other projects. Over 80% of the tokens (public + DAO) are given to the community.
Tokenomics et analyse de prix de Bolt Token ($BOLT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Bolt Token ($BOLT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Bolt Token ($BOLT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Bolt Token ($BOLT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $BOLT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $BOLT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $BOLT, explorez le prix en direct du token $BOLT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.