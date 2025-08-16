Informations sur le prix de BondX (BONDX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0162135 $ 0.0162135 $ 0.0162135 Bas 24 h $ 0.01746547 $ 0.01746547 $ 0.01746547 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0162135$ 0.0162135 $ 0.0162135 Haut 24 h $ 0.01746547$ 0.01746547 $ 0.01746547 Sommet historique $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Prix le plus bas $ 0.00180068$ 0.00180068 $ 0.00180068 Variation du prix (1 h) -2.06% Changement de prix (1J) -6.57% Variation du prix (7 j) -10.78% Variation du prix (7 j) -10.78%

Le prix en temps réel de BondX (BONDX) est de $0.01623889. Au cours des dernières 24 heures, BONDX a évolué entre un minimum de $ 0.0162135 et un maximum de $ 0.01746547, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BONDX est $ 2.15, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00180068.

En termes de performance à court terme, BONDX a évolué de -2.06% au cours de la dernière heure, -6.57% sur 24 heures et de -10.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BondX (BONDX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 49.02M$ 49.02M $ 49.02M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BondX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BONDX est de 0.00, avec une offre totale de 3000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 49.02M.