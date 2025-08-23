Informations sur le prix de Book Of Solana (BOOK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000896 $ 0.00000896 $ 0.00000896 Bas 24 h $ 0.0000102 $ 0.0000102 $ 0.0000102 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000896$ 0.00000896 $ 0.00000896 Haut 24 h $ 0.0000102$ 0.0000102 $ 0.0000102 Sommet historique $ 0.00039842$ 0.00039842 $ 0.00039842 Prix le plus bas $ 0.00000896$ 0.00000896 $ 0.00000896 Variation du prix (1 h) -0.67% Changement de prix (1J) +8.94% Variation du prix (7 j) -0.23% Variation du prix (7 j) -0.23%

Le prix en temps réel de Book Of Solana (BOOK) est de $0.00001009. Au cours des dernières 24 heures, BOOK a évolué entre un minimum de $ 0.00000896 et un maximum de $ 0.0000102, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOOK est $ 0.00039842, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000896.

En termes de performance à court terme, BOOK a évolué de -0.67% au cours de la dernière heure, +8.94% sur 24 heures et de -0.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Book Of Solana (BOOK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999,999,860.74 999,999,860.74 999,999,860.74

La capitalisation boursière actuelle de Book Of Solana est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOOK est de 0.00, avec une offre totale de 999999860.74. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.09K.