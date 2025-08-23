Informations sur le prix de BOSSDOG (BOSSDOG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04548312 $ 0.04548312 $ 0.04548312 Bas 24 h $ 0.200995 $ 0.200995 $ 0.200995 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04548312$ 0.04548312 $ 0.04548312 Haut 24 h $ 0.200995$ 0.200995 $ 0.200995 Sommet historique $ 0.667128$ 0.667128 $ 0.667128 Prix le plus bas $ 0.04548312$ 0.04548312 $ 0.04548312 Variation du prix (1 h) -9.98% Changement de prix (1J) -64.47% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BOSSDOG (BOSSDOG) est de $0.04415469. Au cours des dernières 24 heures, BOSSDOG a évolué entre un minimum de $ 0.04548312 et un maximum de $ 0.200995, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOSSDOG est $ 0.667128, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04548312.

En termes de performance à court terme, BOSSDOG a évolué de -9.98% au cours de la dernière heure, -64.47% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BOSSDOG (BOSSDOG)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 46.07M$ 46.07M $ 46.07M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BOSSDOG est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOSSDOG est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.07M.