Découvrez les informations clés sur BounceBit BTC (BBTC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BounceBit BTC (BBTC)

BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody.

BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.

Site officiel : https://bouncebit.io Livre blanc : https://docs.bouncebit.io