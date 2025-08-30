Informations sur le prix de BOXCAT (BOXCAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003814 $ 0.00003814 $ 0.00003814 Bas 24 h $ 0.00005208 $ 0.00005208 $ 0.00005208 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003814$ 0.00003814 $ 0.00003814 Haut 24 h $ 0.00005208$ 0.00005208 $ 0.00005208 Sommet historique $ 0.39503$ 0.39503 $ 0.39503 Prix le plus bas $ 0.00003814$ 0.00003814 $ 0.00003814 Variation du prix (1 h) -1.08% Changement de prix (1J) -19.06% Variation du prix (7 j) -54.31% Variation du prix (7 j) -54.31%

Le prix en temps réel de BOXCAT (BOXCAT) est de $0.00004211. Au cours des dernières 24 heures, BOXCAT a évolué entre un minimum de $ 0.00003814 et un maximum de $ 0.00005208, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOXCAT est $ 0.39503, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003814.

En termes de performance à court terme, BOXCAT a évolué de -1.08% au cours de la dernière heure, -19.06% sur 24 heures et de -54.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BOXCAT (BOXCAT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 41.28K$ 41.28K $ 41.28K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BOXCAT est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOXCAT est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 41.28K.