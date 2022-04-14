Tokenomics de Braintrust (BTRST)
Informations sur Braintrust (BTRST)
Braintrust is the first decentralized talent network that connects skilled, vetted knowledge workers with the world’s most reputable brands. The community that relies on Braintrust to find work are the same people who own and build it, ensuring the network always serves the needs of its users, instead of a centrally-controlled corporation. Unlike other marketplaces that take 20% to 50% of talent earnings, Braintrust allows talent to keep 100% of earnings and enables clients to make their budgets go further by cutting out the unnecessary middle men.
The community expands beyond 50,000 members across 100+ countries. Braintrust partners with global enterprises including Nestle, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs, and Nike. Braintrust is backed by Tiger Global, Coinbase Ventures, Pantera and Multicoin Capital along with a contingent of individual investors.
Tokenomics et analyse de prix de Braintrust (BTRST)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Braintrust (BTRST), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Braintrust (BTRST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Braintrust (BTRST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BTRST qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BTRST pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BTRST, explorez le prix en direct du token BTRST !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.