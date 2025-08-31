Informations sur le prix de Brawl AI Layer (BRAWL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00001299 Haut 24 h $ 0.00001362 Sommet historique $ 0.005388 Prix le plus bas $ 0.00001185 Variation du prix (1 h) +0.94% Changement de prix (1J) -2.23% Variation du prix (7 j) -0.04%

Le prix en temps réel de Brawl AI Layer (BRAWL) est de $0.0000133. Au cours des dernières 24 heures, BRAWL a évolué entre un minimum de $ 0.00001299 et un maximum de $ 0.00001362, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRAWL est $ 0.005388, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001185.

En termes de performance à court terme, BRAWL a évolué de +0.94% au cours de la dernière heure, -2.23% sur 24 heures et de -0.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Brawl AI Layer (BRAWL)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 133.01K Offre en circulation 0.00 Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Brawl AI Layer est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRAWL est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 133.01K.