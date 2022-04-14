Découvrez les informations clés sur BRCStarter (BRCST), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BRCStarter (BRCST)

As the pioneer in blockchain and cryptocurrency, Bitcoin set the stage for subsequent innovations such as NFTs, smart contracts, and tokenization. Despite its rarely-modified protocol providing stability, Bitcoin has faced criticism for appearing somewhat stagnant. However, the introduction of Ordinals has injected new vitality into Bitcoin's ecosystem, propelling rapid progress in 2023. Ordinals, a protocol layered onto the Bitcoin blockchain, facilitates the creation of NFTs and BRC-20 tokens without altering Bitcoin's code. Similar to Ethereum's ERC-20, the BRC-20 standard supports diverse token projects, enriching Bitcoin's appeal for both entertainment and education. BRC-20 tokens are cultivating a promising landscape for future developments and opportunities, reminiscent of Ethereum's growth in 2017.

BRCStarter is committed to contributing to the future trajectory of BRC-20 tokens by providing an app that enables projects to establish a thriving ecosystem for their activities.

Site officiel : https://www.brcstarter.io/ Livre blanc : https://brcstarter.gitbook.io/brcstarter-litepaper