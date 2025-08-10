Qu'est-ce que Brilliant Crypto Token (BRIL)

The “Brilliant Crypto Token (BRIL)” is a utility token that can be used within the blockchain game “Brilliantcrypto”. The “Brilliantcrypto” allows users to purchase pickaxes (NFT) for gameplay, gems (NFT) that can be traded in-game, and other uses such as pickaxe recovery and leveling up. BRIL can also be earned by mining in gameplay. In recent years, Play to Earn games have begun to attract attention as a model for earning money while playing, but there are concerns that the system is unsustainable because it is easy for the first player to profit. Brilliantcrypto” aims to solve the sustainability issues of Play to Earn games by introducing a new model called ‘Proof of Gaming’ inspired by Bitcoin.

Ressource de Brilliant Crypto Token (BRIL) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Brilliant Crypto Token (BRIL)

