Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BRIX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BRIX.

Le prix de Brix Gaming (BRIX) est actuellement de 0.00000258 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BRIX en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Brix Gaming (BRIX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Brix Gaming en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Brix Gaming en USD était de $ -0.0000001108.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Brix Gaming en USD était de $ -0.0000004649.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Brix Gaming en USD était de $ -0.000000037759640257102.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.25% 30 jours $ -0.0000001108 -4.29% 60 jours $ -0.0000004649 -18.01% 90 jours $ -0.000000037759640257102 -1.44%

Analyse de prix de Brix Gaming (BRIX)

Découvrez la dernière analyse de prix de Brix Gaming : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00000257$ 0.00000257 $ 0.00000257 Haut 24 h $ 0.00000261$ 0.00000261 $ 0.00000261 Sommet historique $ 0.00021481$ 0.00021481 $ 0.00021481 Variation du prix (1 h) -0.66% Changement de prix (1J) +0.25% Variation du prix (7 j) +1.46%

Informations de marché pour Brix Gaming (BRIX)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :