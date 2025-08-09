Qu'est-ce que BSCEX (BSCX)

"BSCex’s mission is to make Binance’s off-chain services available on the blockchain, develop the applications on BSC, and promote the features of decentralized finance that let our users earn tokens and gain many other economic benefits. We're developing the first Cross-liquidity Layer 2 protocol on BSC. The BSCex Aggregating Engine will find the AMMs with the best liquidity among BSC's AMMs to divide, match, and execute user's orders. Most AMMs suffer from low liquidity and the big price impact (slippage) for the vast majority of transactions. Users cannot execute the order with high volume without causing a big slippage. The BSCex Aggregating Engine will divide the order into many parts and execute each part in different AMMs to lower the risk of price slippage"

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de BSCEX (BSCX) Site officiel

Tokenomics de BSCEX (BSCX)

Comprendre la tokenomics de BSCEX (BSCX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BSCX !