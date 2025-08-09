Prix de BTAF token (BTAF)
Le prix de BTAF token (BTAF) est actuellement de 0.052451 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BTAF en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BTAF en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BTAF.
Aujourd'hui, la variation du prix de BTAF token en USD était de $ +0.00133618.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BTAF token en USD était de $ +0.0292608183.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BTAF token en USD était de $ +0.0400501464.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BTAF token en USD était de $ +0.0144402666550215.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00133618
|+2.61%
|30 jours
|$ +0.0292608183
|+55.79%
|60 jours
|$ +0.0400501464
|+76.36%
|90 jours
|$ +0.0144402666550215
|+37.99%
Découvrez la dernière analyse de prix de BTAF token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.07%
+2.61%
+18.78%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
BTAF token is the native utility token for BitcoinTAF.com. The goal is to create global DeFi ecosystems that allow the purchase of digital products securely, easily, and quickly with minimal fees. BitcoinTAF will supply a safe and secure platform for token holders to use tokens to access products; creating savings by utilizing faster transactions from many global payment systems and reducing costs on transactions fees by using the BTAF tokens instead of fiat or other credit payment systems. It endeavours to provide more opportunities for cryptocurrency holders, traders, and users to be able to access products without the uncertainty of financial fiat delay and denial issues. Its decentralized approach ensures quicker, cheaper transactions, greater efficiency, and increased transparency. Based on the Binance Smart Chain, BTAF is also positioned for the future with endless possibilities in the DeFi, Metaverse, and NFT age to connect with projects that desire alternative funding options and want to use the utility BTAF token on their platforms. Since 2016 Bitcoin Trend & Forecast (“BitcoinTAF”) has been one of the most trusted sources for thousands of traders who look to the company to provide training, technical trend data, and fundamental research reports at every skill level. BTAF token is the brainchild of one of its founders, Marius Landman, who wanted to supply the world with an easier, more robust and secure way to pay for digital goods and services. BTAF is available for trading on a growing number of exchanges, with several pairs currently available on Pancakeswap and DexTools : https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0x7ac443da58259a664e9bb7f4c85ed913d222a8ee https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xcAE3d82D63e2b0094bc959752993D3D3743B5D08 Check out the website www.btaftoken.io for more information.
|1 BTAF à VND
₫1,380.248065
|1 BTAF à AUD
A$0.08025003
|1 BTAF à GBP
￡0.03881374
|1 BTAF à EUR
€0.04458335
|1 BTAF à USD
$0.052451
|1 BTAF à MYR
RM0.22239224
|1 BTAF à TRY
₺2.13318217
|1 BTAF à JPY
¥7.710297
|1 BTAF à ARS
ARS$69.01397678
|1 BTAF à RUB
₽4.19555549
|1 BTAF à INR
₹4.60100172
|1 BTAF à IDR
Rp845.98375253
|1 BTAF à KRW
₩72.84814488
|1 BTAF à PHP
₱2.97659425
|1 BTAF à EGP
￡E.2.54597154
|1 BTAF à BRL
R$0.28480893
|1 BTAF à CAD
C$0.07185787
|1 BTAF à BDT
৳6.3675514
|1 BTAF à NGN
₦80.32293689
|1 BTAF à UAH
₴2.16779983
|1 BTAF à VES
Bs6.713728
|1 BTAF à CLP
$50.772568
|1 BTAF à PKR
Rs14.87090752
|1 BTAF à KZT
₸28.32091745
|1 BTAF à THB
฿1.69521632
|1 BTAF à TWD
NT$1.5682849
|1 BTAF à AED
د.إ0.19249517
|1 BTAF à CHF
Fr0.0419608
|1 BTAF à HKD
HK$0.41121584
|1 BTAF à MAD
.د.م0.47415704
|1 BTAF à MXN
$0.97453958
|1 BTAF à PLN
zł0.19092164
|1 BTAF à RON
лв0.22816185
|1 BTAF à SEK
kr0.50195607
|1 BTAF à BGN
лв0.08759317
|1 BTAF à HUF
Ft17.80973705
|1 BTAF à CZK
Kč1.10042198
|1 BTAF à KWD
د.ك0.015997555
|1 BTAF à ILS
₪0.17990693