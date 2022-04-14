Tokenomics de BTAF token (BTAF)
Informations sur BTAF token (BTAF)
BTAF token is the native utility token for BitcoinTAF.com. The goal is to create global DeFi ecosystems that allow the purchase of digital products securely, easily, and quickly with minimal fees.
BitcoinTAF will supply a safe and secure platform for token holders to use tokens to access products; creating savings by utilizing faster transactions from many global payment systems and reducing costs on transactions fees by using the BTAF tokens instead of fiat or other credit payment systems.
It endeavours to provide more opportunities for cryptocurrency holders, traders, and users to be able to access products without the uncertainty of financial fiat delay and denial issues. Its decentralized approach ensures quicker, cheaper transactions, greater efficiency, and increased transparency.
Based on the Binance Smart Chain, BTAF is also positioned for the future with endless possibilities in the DeFi, Metaverse, and NFT age to connect with projects that desire alternative funding options and want to use the utility BTAF token on their platforms.
Since 2016 Bitcoin Trend & Forecast (“BitcoinTAF”) has been one of the most trusted sources for thousands of traders who look to the company to provide training, technical trend data, and fundamental research reports at every skill level. BTAF token is the brainchild of one of its founders, Marius Landman, who wanted to supply the world with an easier, more robust and secure way to pay for digital goods and services.
BTAF is available for trading on a growing number of exchanges, with several pairs currently available on Pancakeswap and DexTools :
https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0x7ac443da58259a664e9bb7f4c85ed913d222a8ee
https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xcAE3d82D63e2b0094bc959752993D3D3743B5D08
Check out the website www.btaftoken.io for more information.
Tokenomics et analyse de prix de BTAF token (BTAF)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BTAF token (BTAF), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BTAF token (BTAF) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BTAF token (BTAF) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BTAF qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BTAF pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BTAF, explorez le prix en direct du token BTAF !
Prévision du prix de BTAF
Vous voulez savoir dans quelle direction BTAF pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BTAF combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.