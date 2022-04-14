Tokenomics de BUCCI (BRRR)
Informations sur BUCCI (BRRR)
Welcome to the Bucci movement:
A fun meme on a mission to become the Base Ambassador. Our goal is to onboard the next million users to Base, provide financial support to the Base foundation and support shelters and rehab facilities to save lives and clean the streets.
THE LEGACY OF BUCCI
BUCCI is a story of legacy and evolution, where the learning and success of the previous generation pave the way for the new generation. BUCCI not only honors its predecessor but also aims to push beyond the established limits with a clear vision of the future.
Amid the rise of "memecoins" and the popularity of Base in 2024, Bucci (BUCCI) was created to promote, educate, and support the Base ecosystem. Recognizing the potential of online communities, the benefits of Base, and the role meme coins play in attracting new users, Bucci also positions itself as a charity movement dedicated to assisting shelters, rehab facilities, cleaning the streets, and saving lives.
Bucci is an emerging digital asset that fosters a community focused on onboarding Base users, educating market participants, building personal connections, and supporting each other in navigating life. As the fastest, most efficient, and most eco-friendly meme coin in the crypto space, we aspire to be more than just a meme coin; we aim to be the ambassador of Base.
Tokenomics et analyse de prix de BUCCI (BRRR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BUCCI (BRRR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BUCCI (BRRR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BUCCI (BRRR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BRRR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BRRR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BRRR, explorez le prix en direct du token BRRR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.