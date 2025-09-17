Informations sur le prix de Bucket USD (USDB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.995084 $ 0.995084 $ 0.995084 Bas 24 h $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.995084$ 0.995084 $ 0.995084 Haut 24 h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Sommet historique $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Prix le plus bas $ 0.992665$ 0.992665 $ 0.992665 Variation du prix (1 h) +0.10% Changement de prix (1J) -0.05% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bucket USD (USDB) est de $0.999974. Au cours des dernières 24 heures, USDB a évolué entre un minimum de $ 0.995084 et un maximum de $ 1.003, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDB est $ 1.005, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.992665.

En termes de performance à court terme, USDB a évolué de +0.10% au cours de la dernière heure, -0.05% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bucket USD (USDB)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 668.51K$ 668.51K $ 668.51K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 668,021.37979 668,021.37979 668,021.37979

La capitalisation boursière actuelle de Bucket USD est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDB est de 0.00, avec une offre totale de 668021.37979. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 668.51K.