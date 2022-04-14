Découvrez les informations clés sur BullBear AI (AIBB), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BullBear AI (AIBB)

What is BullBear AI ? BullBear AI is developed using AI to predict the BULL and BEAR markets through User Behaviors and Price Action, generating profit for users. AI will be trained based on historical data of users and price line history, along with market movements to make the most accurate predictions.

BullBear AI is a revolution in the Arbitrum Ecosystem. The purpose of the project is to provide AI tools for users to apply to trading and prediction, thereby creating value and profit.

BullBear AI Tokenomics? Read AIBB tokenomics at https://docs.bull-bear.ai/tokenomics/aibb

Site officiel : https://bull-bear.ai/ Livre blanc : https://docs.bull-bear.ai/