Tokenomics de BunnyPark (BP)
Informations sur BunnyPark (BP)
Deployed on Binance Smart Chain (BSC), BunnyPark is an novel and secure decentralized application ,full of opportunities and enjoyments. The developer friendliness and openness of BunnyPark enables it be compatible with mainstream and innovative DeFi products. It supports more than DEX, oracle machines, NFTs, liquidity proof of work, loan and insurance among other common features, but as well allows to quickly build and flexibly assemble distributed applications (Dapps) of any forms via universal developer protocol. BunnyPark platform, as the only blockchain platform that replaces tokens with NFTs as the governance rights, acquires exclusive copyright NFTs by burning BP tokens and applies them for ecosystem construction. The open network will support the creation and distribution of customized NFTs basing on traditional and innovative DeFi contents in finance, gaming, film and television, music, esport, and streaming media among others. This shall the perfect presentation of NFTs application in blockchain.
Tokenomics et analyse de prix de BunnyPark (BP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BunnyPark (BP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BunnyPark (BP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BunnyPark (BP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BP, explorez le prix en direct du token BP !
Prévision du prix de BP
Vous voulez savoir dans quelle direction BP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.