Le prix de Cabal (CABAL) est actuellement de 0.01572616 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CABAL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Cabal (CABAL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Cabal en USD était de $ +0.00063363.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Cabal en USD était de $ -0.0018230959.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Cabal en USD était de $ -0.0021398868.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Cabal en USD était de $ -0.007515362323637076.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00063363 +4.20% 30 jours $ -0.0018230959 -11.59% 60 jours $ -0.0021398868 -13.60% 90 jours $ -0.007515362323637076 -32.33%

Analyse de prix de Cabal (CABAL)

Découvrez la dernière analyse de prix de Cabal : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01497565$ 0.01497565 $ 0.01497565 Haut 24 h $ 0.0160025$ 0.0160025 $ 0.0160025 Sommet historique $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Variation du prix (1 h) -0.18% Changement de prix (1J) +4.20% Variation du prix (7 j) +5.34%

Informations de marché pour Cabal (CABAL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :