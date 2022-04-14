Tokenomics de Cadabra Finance (ABRA)
Informations sur Cadabra Finance (ABRA)
The first smart platform for multi-chain yields maximization and with truly deflationary ABRA token. What does Cadabra Finance do:
- Boosts your yields, executing strategies, based on grouped assets and protocols.
- Automatically reallocates your funds to more profitable options and performs auto-compounding.
- Finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains.
- Automates your manual actions, saving both gas and your time.
Truly deflationary mechanic for ABRA token. The specifics of the model imply that Cadabra protocol yearns from external protocols and accumulates value, putting the buying pressure on the ABRA price.
- All ABRA tokens are minted only once and distributed to the free market and available for trading.
- All strategy profits go towards the buyback of the ABRA token, thereby stimulating its growth.
Tokenomics et analyse de prix de Cadabra Finance (ABRA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Cadabra Finance (ABRA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Cadabra Finance (ABRA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Cadabra Finance (ABRA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ABRA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ABRA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ABRA, explorez le prix en direct du token ABRA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.