Informations sur le prix de Caila (CA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00173029 $ 0.00173029 $ 0.00173029 Bas 24 h $ 0.00197359 $ 0.00197359 $ 0.00197359 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00173029$ 0.00173029 $ 0.00173029 Haut 24 h $ 0.00197359$ 0.00197359 $ 0.00197359 Sommet historique $ 0.02301904$ 0.02301904 $ 0.02301904 Prix le plus bas $ 0.00154667$ 0.00154667 $ 0.00154667 Variation du prix (1 h) +0.74% Changement de prix (1J) +1.13% Variation du prix (7 j) +3.27% Variation du prix (7 j) +3.27%

Le prix en temps réel de Caila (CA) est de $0.00187173. Au cours des dernières 24 heures, CA a évolué entre un minimum de $ 0.00173029 et un maximum de $ 0.00197359, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CA est $ 0.02301904, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00154667.

En termes de performance à court terme, CA a évolué de +0.74% au cours de la dernière heure, +1.13% sur 24 heures et de +3.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Caila (CA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Caila est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CA est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.87M.