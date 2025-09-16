Informations sur le prix de CameoCoin (CAMEO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000745 $ 0.0000745 $ 0.0000745 Bas 24 h $ 0.0002207 $ 0.0002207 $ 0.0002207 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000745$ 0.0000745 $ 0.0000745 Haut 24 h $ 0.0002207$ 0.0002207 $ 0.0002207 Sommet historique $ 0.0002207$ 0.0002207 $ 0.0002207 Prix le plus bas $ 0.00007585$ 0.00007585 $ 0.00007585 Variation du prix (1 h) -24.12% Changement de prix (1J) -64.59% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de CameoCoin (CAMEO) est de $0.00006962. Au cours des dernières 24 heures, CAMEO a évolué entre un minimum de $ 0.0000745 et un maximum de $ 0.0002207, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CAMEO est $ 0.0002207, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007585.

En termes de performance à court terme, CAMEO a évolué de -24.12% au cours de la dernière heure, -64.59% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CameoCoin (CAMEO)

Capitalisation boursière $ 69.62K$ 69.62K $ 69.62K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 69.62K$ 69.62K $ 69.62K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CameoCoin est de $ 69.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CAMEO est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 69.62K.