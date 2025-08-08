Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CDN en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CDN.

Le prix de Canada eCoin (CDN) est actuellement de 0.00662807 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CDN en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Canada eCoin (CDN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Canada eCoin en USD était de $ +0.00043799.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Canada eCoin en USD était de $ +0.0081342743.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Canada eCoin en USD était de $ +0.0034050384.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Canada eCoin en USD était de $ +0.003519138873716642.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00043799 +7.08% 30 jours $ +0.0081342743 +122.72% 60 jours $ +0.0034050384 +51.37% 90 jours $ +0.003519138873716642 +113.19%

Analyse de prix de Canada eCoin (CDN)

Découvrez la dernière analyse de prix de Canada eCoin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00608815$ 0.00608815 $ 0.00608815 Haut 24 h $ 0.00656976$ 0.00656976 $ 0.00656976 Sommet historique $ 0.2738$ 0.2738 $ 0.2738 Variation du prix (1 h) +3.41% Changement de prix (1J) +7.08% Variation du prix (7 j) +6.33%

Informations de marché pour Canada eCoin (CDN)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :