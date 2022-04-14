Tokenomics de Canary (CNR)
Informations sur Canary (CNR)
Canary Exchange is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, the most promising and the fastest blockchain!
Canary Exchange works with a model called AMM which is a game changing tech. Automated market makers (AMM) allow digital assets to be traded without permission and automatically by using liquidity pools instead of a traditional market of buyers and sellers.
Canary features a token which is called CNR Token that is the official token of the Canary Exchange and other Canary Ecosystem dApps. You earn CNR Token by using Canary Exchange. If you wish, you can swap the tokens you earn to another cryptocurrency through Canary Exchange. Or if you wish, you can stake your CNR Tokens again and earn more CNR Tokens!
CNR is capped at a maximum supply of 570 million tokens.
✓ The first 90% of tokens (~512 million tokens) are dedicated to the community treasury, where they will initially be used to fund liquidity mining.
✓ 5% (~29 million tokens) are dedicated to a community airdrop.
✓ And the remaining %5 (~29 million tokens) are dedicated to developers. Developers will be able to receive their wages on monthly periods.
Tokenomics et analyse de prix de Canary (CNR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Canary (CNR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Canary (CNR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Canary (CNR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CNR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CNR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CNR, explorez le prix en direct du token CNR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.