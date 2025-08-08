Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CCC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CCC.

Le prix de Candide Coin (CCC) est actuellement de 0.00117806 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CCC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Candide Coin (CCC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Candide Coin en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Candide Coin en USD était de $ +0.0001830322.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Candide Coin en USD était de $ +0.0002016089.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Candide Coin en USD était de $ +0.0000980732608988978.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.87% 30 jours $ +0.0001830322 +15.54% 60 jours $ +0.0002016089 +17.11% 90 jours $ +0.0000980732608988978 +9.08%

Analyse de prix de Candide Coin (CCC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Candide Coin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00115317$ 0.00115317 $ 0.00115317 Haut 24 h $ 0.00118366$ 0.00118366 $ 0.00118366 Sommet historique $ 0.00182807$ 0.00182807 $ 0.00182807 Variation du prix (1 h) -0.22% Changement de prix (1J) +1.87% Variation du prix (7 j) +1.19%

Informations de marché pour Candide Coin (CCC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :