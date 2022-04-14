Tokenomics de Candy (CANDY)
Informations sur Candy (CANDY)
Peep this meme with blonde locks and lucious meme-able style, Candy is Andy's Girlfriend.
Candy is a meme-coin on the base network, we created this hot girl token for all the men on the network to simp over, top quality memes and experienced team from a 28m previous project. Exposure is key.
Tokenomics et analyse de prix de Candy (CANDY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Candy (CANDY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Candy (CANDY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Candy (CANDY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CANDY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CANDY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CANDY, explorez le prix en direct du token CANDY !
Prévision du prix de CANDY
Vous voulez savoir dans quelle direction CANDY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CANDY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.