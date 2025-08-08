Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CFT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CFT.

Le prix de CANNFINITY (CFT) est actuellement de 0.01173222 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CFT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de CANNFINITY (CFT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CANNFINITY en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CANNFINITY en USD était de $ -0.0000005690.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CANNFINITY en USD était de $ +0.0000018959.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CANNFINITY en USD était de $ +0.000854605362062442.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.01% 30 jours $ -0.0000005690 -0.00% 60 jours $ +0.0000018959 +0.02% 90 jours $ +0.000854605362062442 +7.86%

Analyse de prix de CANNFINITY (CFT)

Découvrez la dernière analyse de prix de CANNFINITY : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0117278$ 0.0117278 $ 0.0117278 Haut 24 h $ 0.01173288$ 0.01173288 $ 0.01173288 Sommet historique $ 0.01682545$ 0.01682545 $ 0.01682545 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +0.01% Variation du prix (7 j) +0.02%

Informations de marché pour CANNFINITY (CFT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :