Informations sur le prix de Cantina Royale (CRT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00043855 $ 0.00043855 $ 0.00043855 Bas 24 h $ 0.00046092 $ 0.00046092 $ 0.00046092 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00043855$ 0.00043855 $ 0.00043855 Haut 24 h $ 0.00046092$ 0.00046092 $ 0.00046092 Sommet historique $ 0.156044$ 0.156044 $ 0.156044 Prix le plus bas $ 0.00037356$ 0.00037356 $ 0.00037356 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) -1.09% Variation du prix (7 j) -2.11% Variation du prix (7 j) -2.11%

Le prix en temps réel de Cantina Royale (CRT) est de $0.00044461. Au cours des dernières 24 heures, CRT a évolué entre un minimum de $ 0.00043855 et un maximum de $ 0.00046092, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRT est $ 0.156044, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00037356.

En termes de performance à court terme, CRT a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -1.09% sur 24 heures et de -2.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cantina Royale (CRT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 58.62K$ 58.62K $ 58.62K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 131,855,000.0 131,855,000.0 131,855,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Cantina Royale est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRT est de 0.00, avec une offre totale de 131855000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 58.62K.