Tokenomics de Captain Tsubasa (TSUGT)
Informations sur Captain Tsubasa (TSUGT)
What is the project about?
'Captain Tsubasa: RIVALS' is a blockchain game based on 'Captain Tsubasa', the pioneer of football mangas that has influenced soccer fans worldwide. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/
What makes your project unique?
The first blockchain game using the famous Japanese manga IP.
"Captain Tsubasa" is a football manga created by Yoichi Takahashi, one of Japan's leading manga artists. It is considered the pioneer of football mangas which has left a great impact on both Japanese and overseas professional football players, fans and enthusiasts. The manga has sold more than 70 million copies in Japan and has been translated into more than 20 languages. The series' sequels include "Captain Tsubasa Rising Sun" (~2019) in Shueisha's "Grand Jump" and "Captain Tsubasa Magazine" (2020-), an extra edition of "Grand Jump".
History of your project.
The game launched on Jan. 12th, 2023. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/roadmap
What’s next for your project?
Arena is the third content that game users heavily consume and acquire the token, TSGUT. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/how-to-play-arena
What can your token be used for?
- many in-game consumptions: Arena Ticket, NFT Fusion, buff, NFT trade, etc
- users can get token as Arena Win reward.
Tokenomics et analyse de prix de Captain Tsubasa (TSUGT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Captain Tsubasa (TSUGT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Captain Tsubasa (TSUGT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Captain Tsubasa (TSUGT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TSUGT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TSUGT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TSUGT, explorez le prix en direct du token TSUGT !
Prévision du prix de TSUGT
Vous voulez savoir dans quelle direction TSUGT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TSUGT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.