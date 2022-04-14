Découvrez les informations clés sur Capybara Token (CAPY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Capybara Token (CAPY)

Capybara1995 was established by a select members of what remained of the $SENDOR Telegram community after the developers rugged the project. We wanted to make every victim whole.

So we airdropped a gift to those that stayed until the end. $CAPY is network spirituality. CAPY is a digital wellness platform that is based on value and a paradigm shift. It aims to be the alternative economy and represents techno-optimism. $CAPY is based on value.

$CAPY represents a paradigm shift. $CAPY aims to be the alternative economy. $CAPY is a representation of techno-optimism. $CAPY can be found on Twitter, Telegram, and Etherscan. $CAPY is a platform for permanent innovation and currently has a temporary microsite.

Welcome to the Spiritual Economy.

Site officiel : https://Getinnotimetoexplain.com