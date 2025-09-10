Informations sur le prix de Carbify (CBY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 Prix le plus bas $ 0.11757$ 0.11757 $ 0.11757 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +58.40% Variation du prix (7 j) +58.40%

Le prix en temps réel de Carbify (CBY) est de $0.199402. Au cours des dernières 24 heures, CBY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CBY est $ 4.36, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.11757.

En termes de performance à court terme, CBY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +58.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Carbify (CBY)

Capitalisation boursière $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Offre en circulation 9.84M 9.84M 9.84M Offre totale 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Carbify est de $ 1.96M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CBY est de 9.84M, avec une offre totale de 50000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.97M.