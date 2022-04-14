Découvrez les informations clés sur Carbify (CBY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Carbify (CBY)

Carbify plants trees (Real World Assets) in the Amazon rainforest and tokenises both the trees and the CO2 they absorb.

It's the first and only company in the world to offer blockchain-powered carbon debits, superior to credits. They can be used to compensate for a carbon footprint or sold on the global carbon market.

Site officiel : https://carbify.io Livre blanc : https://docs.carbify.io/