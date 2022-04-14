Tokenomics de Casinocoin (CSC)
Informations sur Casinocoin (CSC)
CasinoCoin is a digital currency, designed specifically for the regulated online gaming industry. Utilising the latest in blockchain technology, CasinoCoin can facilitate up 1,000 peer-to-peer transfers per second, with near-instant confirmation.
Built with users, gaming operators and regulators in mind, the CasinoCoin Bankroll Manager application features built in KYC capabilities, responsible gaming options, and provides an unparalleled user experience never seen before in the online gambling space.
Users will benefit from a simplified registration process that, once completed, provides a seamless, secure and trustless online gaming experience. All at a tiny fraction of the current cost and time.
Operators who integrate CasinoCoin into their gaming platform will gain access to a simplified user onboarding process, a new incremental revenue stream, and reduced fees associated with cross-border transactions.
The nature of blockchain technology means that regulators will benefit from the most secure and transparent funding system available today. A near-perfect anti-money laundering (AML) environment has been developed, utilising the latest KYC technology coupled with a new, proprietary AML tracking tool; the most advanced and thorough in the industry.
Tokenomics et analyse de prix de Casinocoin (CSC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Casinocoin (CSC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Casinocoin (CSC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Casinocoin (CSC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CSC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CSC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CSC, explorez le prix en direct du token CSC !
Prévision du prix de CSC
Vous voulez savoir dans quelle direction CSC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CSC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.